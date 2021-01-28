В ФРГ рассказали о замороженных из-за санкций активах россиян

В Германии отметили миллиардные убытки из-за санкций против России Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Начиная с 2014 года, Германия заморозила активы и денежные средства россиян, оказавшихся под санкциями Евросоюза, на сумму порядка 1,8 миллиона евро. Об этом говорится в докладе министерства экономики и энергетики ФРГ.

«За шесть лет (с 2014 года) Германия „заморозила“ активы и денежные средства россиян и российских компаний, попавших под санкции ЕС, на сумму порядка 1,8 миллиона евро», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на документ из правительства Германии. Там отмечается, что за 2020 год ФРГ заморозила 341 тысячу евро россиян, а в 2019 — 337 тысяч евро. В то же время Нидерланды за два указанных года заморозили лишь 1 580 евро на счетах россиян.

С 2014 гола, торговый оборот между Россией и Германий снижался на миллиарды. В 2014 году он составлял 67,7 млрд евро, в 2015 — 51,5 млрд евро, а в 2016 — 48 млрд евро.

В июне 2020 года Евросоюз продлил на год санкции, введённые в связи с присоединением Крыма к России. Об этом говорится в распространенном заявлении Совета ЕС, пишет RT. При этом в Европе намерены ввести новые санкции из-за ареста Алексея Навального. В МИД РФ расценивают эти шаги европейских государств как недружественные, сообщает агентство Nation News.