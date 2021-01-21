Европа ужесточит санкции против РФ из-за Навального

Блогер был задержан 18 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европарламент принял антироссийскую резолюцию из-за дела блогера Алексея Навального. От европейских лидеров потребовали помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», а также ужесточить санкции против России.

«За резолюцию проголосовал 581 человек, против — всего 50, 44 воздержались. Депутаты призвали значительно усилить ограничительные меры ЕС в отношении России, ввести персональные санкции против связанных с режимом российских олигархов и немедленно остановить завершение реализации проекта „Северный поток — 2“», — передает « Коммерсант ».

Ранее глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Европарламент потребует от Евросоюза остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2» из-за ареста Навального. Также он анонсировал, что новые санкции будут предусматривать заморозку активов в ЕС и запрет въезда в страны союза.

Блогер был задержан 18 января на 30 суток после того, как вернулся из Германии, где проходил лечение. С декабря прошлого года он находился в федеральном розыске за нарушения испытательного срока.