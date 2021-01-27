Из подземного перехода повалил черный дым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На площади Революции в Челябинске днем 28 января произошел взрыв в подземном переходе, ведущем к зданию областного Арбитражного суда и подземному торговому комплексу «Никитинские ряды». С места ЧП на скорой увезли пострадавшего, сейчас там работают пожарные и спасатели, передает корреспондент URA.RU.

Взрыв раздался примерно в 12:20, из перехода повалил густой черный дым. Сейчас полиция перекрыла движение по прилегающей улице Воровского. «На месте работают сотрудники МЧС, информация уточняется», — заявили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

По всей вероятности, при проведении сварочных работ взорвался газовый баллон. По словам очевидцев, именно сваркой и занимался пострадавший.

Обновлено 12:52: «Сегодня, 28 января, в 12:0 в ходе ремонтных работ произошел взрыв газового баллона в пешеходном переходе в районе дома №56 по проспекту Ленина (выход на Арбитражный суд). По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек. С ожогами примерно 25-30% поверхности тела и подозрением на ожоги верхних дыхательных путей его увезли в специализированный медицинский центр», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

Вскоре полиция перекрыла движение по прилегающей улице Воровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пострадавшего с ожогами увезли врачи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU