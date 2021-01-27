Алексей Шмыков официально стал замгубернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Алексея Шмыкова на пост заместителя губернатора Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Ранее это назначение предсказывали инсайдеры агентства.

«Алексей Шмыков на посту заместителя губернатора будет курировать деятельность министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов, МинАПК и потребительского рынка, а также департамент ветеринарии», — сообщили в ДИПе. Ранее указом губернатора от 19 января 2021 года контроль за работой этих министерств поручался первому заму губернатора Александру Высокинскому.

Накануне глава региона Евгений Куйвашев предложил бывшему мэру Каменска-Уральского Алексею Шмыкову занять пост своего заместителя. Врио мэра назначен его первый заместитель Алексей Герасимов. О том, что Алексей Шмыков будет курировать работу сразу трех министерств в правительстве Свердловской области на должности заместителя губернатора, инсайдер URA.RU сообщал в середине января.