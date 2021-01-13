Источник раскрыл сценарий реформы свердловского правительства

Алексей Шмыков получит важные полномочия в правительстве Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков будет курировать работу сразу трех министерств в правительстве Свердловской области на должности заместителя губернатора. В его ведении будут агропромышленный комплекс, промышленность и министерство природных ресурсов. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник.

«Договоренность с Шмыковым достигнута, однако документов пока нет. Он будет курировать министерства промышленности, АПК и природных ресурсов. Замкнет на себе ключевые направления», — рассказала инсайдер. По мнению источника агентства, недавно назначенный первый замгубернатора Александр Высокинский, таким образом, будет освобожден от важных обязанностей и сможет заняться политической карьерой. Алексей Шмыков заявил URA.RU, что собрал необходимые документы и готовится подать их в думу Каменск-Уральского, чтобы вновь занять пост главы города.

Высокинский ушел в отставку с поста мэра Екатеринбурга 22 декабря, после чего был назначен исполняющим обязанности замгубернатора Свердловской области. После отставки он не исключил, что может выдвинуться в Госдуму. Его место в мэрии занял Алексей Орлов — бывший первый замглавы региона. Инсайдеры отмечают, что Высокинский не получит полномочия Орлова в полном объеме.