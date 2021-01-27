«Страна Девелопмент» объявила о планах на Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшее время на строительном рынке Екатеринбурга появится новый игрок. Тюменско-московская компания «Страна Девелопмент» заявила о своих планах на проекты в уральской столице, а также рассказала, что ее интересы отныне будет продвигать новый вице-президент по развитию и внешним связям Андрей Басов, экс-помощник полпреда президента РФ в УрФО, бывшего главы Минстроя РФ Владимира Якушева.

«Андрей Басов назначен вице-президентом по развитию и внешним связям компании „Страна Девелопмент“. <…> Основными задачами нового вице-президента станет усиление присутствия компании на региональных рынках жилищного строительства в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Екатеринбурге. <…> Застройщик в ближайшее время планирует начать строительство новых проектов в Екатеринбурге», — сообщили URA.RU в компании, не уточнив, о каких именно территориях на карте мегаполиса идет речь.

На текущий момент «Страна Девелопмент» реализует проекты в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени (где находится ее центральный офис). «Безусловно, новое назначение [Андрея Басова] окажет позитивное влияние на развитие компании, уровень ее экспертизы, а также позволит формировать мнение рынка и активно развивать присутствие в регионах», — прокомментировал президент компании Александр Гайдуков.

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Басов отказался от назначения на пост вице-мэра Екатеринбурга по капстроительству, приняв предложение по трудоустройству в Москве. С августа по декабрь 2018 года Басов был помощником Владимира Якушева в Минстрое РФ, а с декабря 2018-го по ноябрь 2020-го возглавлял Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве. Вместе Якушевым Басов работал и в Тюменской области (полпред президента возглавлял ее в 2005—2018 годах).