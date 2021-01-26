Андрей Басов принял решение остаться в Москве, сообщают источники Фото: пресс-служба Минстроя РФ

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Андрей Басов, бывший помощник экс-главы Минстроя РФ, а ныне полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, не будет назначен на пост вице-мэра Екатеринбурга по капстроительству. По словам источника URA.RU в городских структурах власти, Басов принял предложение о трудоустройстве в Москве.

«Басов сначала согласился стать вице-мэром по строительству, но впоследствии ему поступило предложение из Москвы, и он решил остаться в столице», — поделился инсайдер в мэрии Екатеринбурга. Два источника на строительном рынке также заявили URA.RU, что назначения Андрея Басова в мэрию Екатеринбурга ждать не стоит. Кто теперь является главным претендентом на пост вице-мэра по строительству, не уточняется. Однако инсайдеры уверены: действующий замглавы города Алексей Бирюлин, считающийся доверенным лицом экс-мэра Александра Высокинского, в феврале покинет «серый дом».

В пресс-службе горадминистрации не комментируют кадровые перестановки до их свершения. Связаться с самим Андреем Басовым на момент публикации не удалось. Каким будет его следующее место работы в Москве, пока неизвестно.

О том, что Андрей Басов может быть назначен вице-мэром Екатеринбурга по строительству (одна из ключевых должностей во власти), URA.RU сообщало в конце 2020 года. С августа по декабрь 2018 года он был помощником Владимира Якушева в Минстрое РФ, а с декабря 2018-го по ноябрь 2020-го возглавлял Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве. Вместе с Якушевым Басов работал и в Тюменской области (полпред президента возглавлял ее в 2005—2018 годах).