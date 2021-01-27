Тюменские власти хотят избавиться от проблемного санатория

Власти Тюменской области пытаются продать санаторий «Радужный» уже более шести лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области на торги в очередной раз выставили оздоровительный комплекс «Радужный», расположенный в Тобольске. Данные о предстоящем аукционе разместил департамент имущественных отношений региона. Продать объект не получается на протяжении нескольких лет.

«Инвесторов ищет оздоровительный комплекс „Радужный“, расположенный в 30 км от знаменитой „Жемчужины Сибири“. На территории комплекса есть все необходимое. После модернизации оздоровительный комплекс обязательно найдет своих клиентов», — говорится на сайте департамента имущественных отношений.

На торги выставили 16 зданий, различное движимое имущество и земельные участки. Последние находятся в зоне затопления. Начальная цена — более 20 млн рублей. При этом у властей уже была попытка продажи этого объекта — в 2014 году по нему также проводили аукционы за 37 млн.

«К сожалению, интереса со стороны инвесторов не было. Регион рассматривал иные варианты использования объекта, но в связи с тем, что это потребует значительных вложений, было принято решение вновь выставить его на торги. Цена была скорректирована после оценки рыночной стоимости на настоящий момент», — прокомментировали URA.RU в депимущества региона.

По информации портала «Объекты реновации», для желающих вложиться в «Радужный» есть еще два варианта. Объект можно арендовать: на период реконструкции это будет стоить около 176 тысяч рублей в месяц, затем — по рублю ежемесячно за квадратный метр. Также можно заключить соглашение государственно-частного партнерства. Платить придется только за пользование землей, а после реновации объект уйдет в собственность.