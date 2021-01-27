27 января 2021

Жительница Челябинска умерла на приеме в МФЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реанимация. Скорая помощь. Челябинск, реанимобиль, реанимация, скорая помощь
Врачи скорой появились практически мгновенно, но оказались бессильны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска скончалась в МФЦ, потеряв сознание после приема у специалиста. Эту информацию подтвердили URA.RU в самом центре госуслуг и минздраве региона.

«Женщина 1957 года рождения примерно в 13:40 пришла в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинске на улице Труда, 164. Получив консультацию специалиста и отходя от стойки, она потеряла сознание. Пока ехала скорая, два молодых посетителя пытались оказать ей помощь, но безрезультатно. Прибывшие медики зафиксировали смерть и вызвали полицию», — пояснили URA.RU в ведомстве.

«Бригада врачей прибыла практически мгновенно, скорая как раз проезжала мимо. Однако смерть произошла еще до ее появления. Через 12 минут прибыла реанимационная бригада, но сердечно-легочная реанимация не дала эффекта», — добавили URA.RU в минздраве области.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...