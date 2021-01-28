В Москве перед протестами 31 января закроют оружейные магазины

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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Москва, шествие, митинг, полиция, задержания
Накануне протестов и в день их проведения требуют закрыть все оружейные магазины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оружейные магазины Москвы получили распоряжение о закрытии 30 и 31 января. Такой документ направила Росгвардия.

«Распоряжение мы получили и в эти выходные работать не будем», — сообщил «Ридусу» представитель магазина Weapon Shop в районе станции метро «Шоссе Энтузиастов». Также информация поступила в оружейный магазин «Спарта» и интернет-магазине «Охотник». При этом пресс-служба управления Росгвардии по Москве сообщила, что не располагает точной информацией.

В России прошли протестные акции в поддержку Навального 23 января. Из-за беспорядков на митингах уже завели 20 уголовных дел. Следующие акции пройдут в городах России 31 числа. Депутаты Госдумы отправятся в школы, чтобы отговорить детей участвовать в них.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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