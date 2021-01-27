Школьникам расскажут об опасности участия в несанкционированных митингах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Депутатам Госдумы от «Единой России» поручили рассказать в школах о последствиях участия детей в несанкционированных митингах. Такие встречи нужно организовать в регионах до 31 января, когда в стране снова пройдут протесты, сообщили URA.RU несколько народных избранников.

«Партийное руководство поручило провести встречи с учителями, родителями и учениками школ. На них нужно объяснить, что участие несовершеннолетних в незаконных митингах влечет не просто административную ответственность. Правонарушители не смогут устроиться в банки, на муниципальную или государственную службу, на высокие должности в крупных компаниях. Это пятно в биографии на всю жизнь», — сказал собеседник. Это подтвердили еще двое депутатов.

В пресс-службе ЕР не смогли оперативно дать комментарий. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский считает, что и другие политические силы должны заняться этим вопросом. «Дети не должны быть разменной монетой со стороны несистемной оппозиции», — заявил он. Глава Института развития парламентаризма Алексей Чадаев отметил, что всех напугали Тик-Ток и возможность детского бунта, поэтому все, как могут, с этим борются.

Депутаты не умеют говорить на одном языке с молодежью, считает Дмитрий Абзалов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сомневается, что депутаты понимают запросы и язык поколений миллениалов (родились в 1982—1996 годах) и зумеров (1997-2010). «Немного депутатов лично ведут Тик-Ток. Для работы с зумерами и миллениалами надо искать общий язык. И он должен быть очень современным. Необходимо иметь компетенции, но есть сомнения, что депутаты разбираются в запросах молодежи», — объясняет эксперт.

23 января прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. Глава сети его штабов Леонид Волков объявил на 31 января новые митинги.