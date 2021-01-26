В России из-за беспорядков на митингах завели 20 уголовных дел

По итогам беспорядков на митингах, прошедших в России 23 января, возбуждено 20 уголовных дел. Об этом на совещании с руководителями подразделений сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Сообщается также, что большинство дел заведено по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношение представителя власти».
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила в Telegram, что в московских спецприемниках находятся 63 человека, которых задержали на несогласованных акциях в Москве. Она рассказала, что претензий и жалоб у арестованных нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 января заявил, что во время акций протеста агрессии со стороны протестующих было гораздо больше, чем у силовиков, напоминает RT. Он также пообещал разобраться с грубостью со стороны органов правопорядка.
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