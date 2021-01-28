Росстат заявил о рекордном сокращении населения РФ за 15 лет

По предварительным оценкам число постоянного населения сейчас составляет 146,2 миллиона человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Численность населения в России в 2020 году сократилась более, чем на 500 тысяч человек. Это рекордный показатель с 2005 года.

По данным Росстата число постоянного населения 1 января 2020 года составляло 146,7 миллиона человек. А на 1 января, по предварительной оценке, 146,2 миллиона. Последний раз столь существенное сокращение было зафиксировано в 2005 году, когда население снизилось со 143,8 млн человек до 143,2 млн человек на начало 2006 года.

Для более точных подсчетов населения России в 2020 году должна была пройти всероссийская перепись населения, которую, однако перенесли на апрель 2021 года из-за коронавируса. Необходимость переписи заключается в статистике, которая показывает, как меняется население, его предпочтения и возможности, а с ним и вся экономика страны, пишет телеканал 360. При этом по самому оптимистичному прогнозы Организации объединенных наций, к 2050 году численность населения в России почти не изменится, а скорее всего сократится на 10 миллионов человек до показателей 1978 года, сообщает « РАПСИ ».