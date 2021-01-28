Власти Башкирии отменили ковид-паспорта

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Единый государственный экзамен. Курган, паспорт, егэ, ученики, школьная парта
Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Башкирские власти приняли решение временно приостановить введение ковидных паспортов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы республики.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о выдаче ковид-паспортов с февраля. По его словам, это удостоверение будет давать обладателям ряд привилегий — например, скидки в магазинах, снятие некоторых ограничений. Жители старше 65 лет с антителами смогут не соблюдать обязательную самоизоляцию. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс.

«Запуск в Башкортостане проекта антиковидных паспортов для тех, кто привился от коронавируса, перенесли. Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе главы республики.

Ранее введение ковидных паспортов оценили представители власти. Так, руководитель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что они не нужны. Однако глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов убежден в их необходимости, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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