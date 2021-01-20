Матвиенко высказалась о введении ковид-паспортов в России

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко считает, что вводить такие документы в России не нужно Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России нет необходимости вводить ковид-паспорта. Об этом заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

«Никакие ковидные паспорта не нужны», — цитирует «Коммерсант» Матвиенко. По ее словам, власти РФ не планировали вводить такой документ. Идеи о ковид-паспортах высказывались отдельными россиянами, заявила глава Совфеда.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции по введению ковид-паспортов. Он отметил, что идея о ведении таких документов прорабатывается. Предполагается, что паспорта будут выдаваться тем, кто переболел коронавирусом. В документ могут внести отметки о здоровье и перенесенных болезнях россиян. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе будут выдавать паспорта для переболевших коронавирусом. Такие документы также смогут получить москвичи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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