Матвиенко высказалась о введении ковид-паспортов в России

Валентина Матвиенко считает, что вводить такие документы в России не нужно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России нет необходимости вводить ковид-паспорта. Об этом заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

«Никакие ковидные паспорта не нужны», — цитирует « Коммерсант » Матвиенко. По ее словам, власти РФ не планировали вводить такой документ. Идеи о ковид-паспортах высказывались отдельными россиянами, заявила глава Совфеда.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции по введению ковид-паспортов. Он отметил, что идея о ведении таких документов прорабатывается. Предполагается, что паспорта будут выдаваться тем, кто переболел коронавирусом. В документ могут внести отметки о здоровье и перенесенных болезнях россиян. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе будут выдавать паспорта для переболевших коронавирусом. Такие документы также смогут получить москвичи.