Союзник экс-губернатора Юревича высказался о взятке 3 млрд рублей

Вадим Белоусов заявил, что не брал взяток Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Депутат Госдумы, челябинец Вадим Белоусов, обвиняемый в получении взятки, на первом заседании Московского городского суда по своему уголовному делу 28 января отказался признать вину. Белоусов является соратником челябинского экс-губернатора Михаила Юревича. Ему и его теще Маргарите Бутаковой вменяется получение взяток на сумму около трех миллиардов рублей.

«Вину не признаю ни полностью, ни частично», — цитирует Белоусова РИА «Новости». Депутат не признавал вины с того самого дня, когда силовики озвучили первые претензии. 28 января заседание было предварительным. Согласно базе данных суда, следующее заседание состоится 26 февраля.

По данным следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов и его теща Бутакова совместно с экс-губернатором Юревичем получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку. Деньги они приняли за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство дорог региона. По запросу Генпрокуратуры РФ с Белоусова снята депутатская неприкосновенность для проведения расследования и суда.

Дело в отношении Юревича выделено в отдельное производство. Экс-губернатор заочно арестован судом и объявлен в международный розыск. Сейчас он, предположительно, находится в Лондоне. Представители Юревича, Белоусова и Бутаковой от комментариев СМИ отказываются. По делу также проходит бывший топ-менеджер АО «МАКФА» Андрей Чуркин, который скрылся от следствия.