Тюмень потеряла две позиции в топе рейтинга регионов по количеству проведенных тестов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области в январе уменьшилось количество проведенных тестов на коронавирус. Об этом говорится в данных, которые на своем сайте приводит Роспотребнадзор. При этом показатели по заболевшим также снизились.

«По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения топ-15 субъектов Российской Федерации: 13 место, Тюменская область. Проведено 103 951 исследование», — такие данные приводит на своем сайте Роспотребнадзор по Тюменской области. В 2021 году регион потерял два пункта рейтинга: еще 23 декабря Тюменская область занимала 11 строчку.

Тестов на коронавирус тюменцам стали делать меньше. К примеру, с 30 сентября по 28 октября прошлого года было проведено порядка 15,1 тысячи исследований на 100 тысяч населения. Затем — еще 15,6 тысячи до 25 ноября. А вот в следующий месяц — уже 11,4 тысячи.

С 23 декабря по 27 января было выполнено 9,8 тысячи исследований. При этом за январь Тюменская область показывает уверенное снижение по количеству заболевших за сутки. Так, число вновь инфицированных не превышало 160 уже неделю, а 28 января статистика и вовсе пополнилась 148 заболевшими. Подобного не наблюдалось с 30 октября. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона с вопросом о причине уменьшения количества проводимых тестирований, ответ на момент публикации не поступил.