Курганская полиция сделала заявление перед митингом за Навального

Курганские полицейские будут задерживать нарушителей, если они выйдут на акции протеста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Накануне акций в поддержку блогера Алексея Навального курганские полицейские опубликовали предупреждение об ответственности за участие в незаконных митингах. Информация на сайте УМВД России по Курганской области появилась в связи с тем, что в интернете распространяются призывы к участию в несанкционированных акциях 31 января.

«По решению оперативного штаба, в регионе запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий, а также нахождение в общественных местах несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Полицией предпринимаются все необходимые меры для обеспечения правопорядка», — указано в релизе.

Те, кто принимал участие в незаконном митинге 23 января, были оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей либо арестованы на срок от 8 до 30 суток. При повторном нарушении курганцам грозит штраф до 300 тысяч рублей либо административный арест до 30 суток. «Управление МВД России по Курганской области предостерегает граждан от участия в несогласованных публичных мероприятиях и обращает внимание родителей на необходимость контроля за времяпрепровождением несовершеннолетних в выходные дни», — отметили полицейские.

23 января на несанкционированную акцию в Кургане, по данным представителя штаба Навального, вышли около 500 человек; по данным источника URA.RU из правоохранительных органов — 110. Двадцать из них были задержаны. В Шадринске в этот день был одиночный пикет у здания городской администрации. Участника пикета, по его словам, задержали через полминуты. Им оказался не житель Шадринска.