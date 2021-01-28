28 января 2021
27 января 2021

Курганская полиция сделала заявление перед митингом за Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Курган, митинг, полиция, шествие
Курганские полицейские будут задерживать нарушителей, если они выйдут на акции протеста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Накануне акций в поддержку блогера Алексея Навального курганские полицейские опубликовали предупреждение об ответственности за участие в незаконных митингах. Информация на сайте УМВД России по Курганской области появилась в связи с тем, что в интернете распространяются призывы к участию в несанкционированных акциях 31 января.

«По решению оперативного штаба, в регионе запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий, а также нахождение в общественных местах несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Полицией предпринимаются все необходимые меры для обеспечения правопорядка», — указано в релизе.

Те, кто принимал участие в незаконном митинге 23 января, были оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей либо арестованы на срок от 8 до 30 суток. При повторном нарушении курганцам грозит штраф до 300 тысяч рублей либо административный арест до 30 суток. «Управление МВД России по Курганской области предостерегает граждан от участия в несогласованных публичных мероприятиях и обращает внимание родителей на необходимость контроля за времяпрепровождением несовершеннолетних в выходные дни», — отметили полицейские.

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23 января на несанкционированную акцию в Кургане, по данным представителя штаба Навального, вышли около 500 человек; по данным источника URA.RU из правоохранительных органов — 110. Двадцать из них были задержаны. В Шадринске в этот день был одиночный пикет у здания городской администрации. Участника пикета, по его словам, задержали через полминуты. Им оказался не житель Шадринска.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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