Несанкционированная акция прошла в центре Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Кургане сторонникам Алексея Навального не удалось достичь поставленных целей во время несанкционированной акции 23 января. Так считает политолог Сергей Ширяев.

«Сделать массовый народный протест и достичь заявленных целей у сторонников Навального не получилось», — объяснил URA.RU Ширяев. Он считает, что количество людей с момента прошлой крупной акции не изменилось, так как часть пришли в качестве зрителей. По его мнению, большинство участников акции были знакомы штабу с «Умного голосования», а посты в соцсетях почти не помогли привлечь новых людей.

«Показатель успешности или неуспешности любой подобной акции — количество участников. Считаю, что сегодня мы провели ее успешно», — рассказал URA.RU член Штаба Навального в Кургане. По его оценке, на акцию пришло около 500 человек. По оценке корреспондента URA.RU, на ней было более 100 участников, 18 из них задержали. В марте 2017 года на несанкционированный митинг по данным МВД пришло 80 человек, по оценке организаторов — 300.

В пресс-службе областного УМВД URA.RU не прокомментировали данные по количеству участников акции и задержанных. На момент написания новости, до пресс-службы областной Росгвардии дозвониться не удалось.

Навального арестовали за нарушения условий испытательного срока, на котором он был с 2015 года по приговору за мошенничество по «делу Ив Роше». Заменить ему условный срок на реальный Федеральная служба исполнения наказаний попросила из-за того, что у него не было объективных причин пропускать явку в правоохранительных органах. Он долечился в клинике Charite в сентябре 2020 года, но остался в Германии. Навального предупреждали о возможности замены условного срока на реальный. После объявили в розыск. В России ежегодно меняют условный срок на реальный около 15 тыс. граждан.