Власти раскрыли детали проекта самой большой школы в Кургане

В новой школе будет 60 классов по 25 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новая школа в Заозерном районе Кургана, строительство которой начнется в 2021 году, станет самой большой в регионе. В здании будет пять этажей, один из них — подземный. Об этом рассказал замгубернатора Курганской области Анатолий Воробьев.

«В школе предусмотрено 60 классов по 25 учеников. Режим работы — в одну смену», — приводит пресс-служба главы региона слова Воробьева. Таким образом, в учреждении смогут обучаться до 1,5 тысячи детей. «В школе будут три спортивных зала — два больших и один малый. В малом дети будут заниматься хореографией и ритмикой», — отметил замгубернатора. Также в здании запланированы актовый зал, столовая, медпункт, библиотечный центр.

На подземном этаже предусмотрена лыжная база. «Генеральный план участка школы предусматривает размещение спортивного стадиона, площадок для занятия физкультурой с тренажерами, игровых площадок для детей начальной школы, площадку для торжественных мероприятий», — добавил Воробьев.

В 2021 году на строительство школы планируют потратить почти 453 млн рублей, в 2022 году — более 450 млн рублей. Деньги выделены в рамках федерального проекта «Современная школа» госпрограммы «Развитие образования».

О планах по строительству школы в 12-м микрорайоне Заозерного областные власти 19 января рассказали полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву. По данным Воробьева, в самом крупном районе Кургана (сейчас в Заозерном проживает примерно треть населения города) под новую жилую застройку выделят 255 га.