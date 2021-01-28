В здании Росреестра в Кургане прошли обыски

Человека, похожего на начальника управления Олега Молчанова, вывели в наручниках Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В здании Росреестра по Курганской области на улице Бурова-Петрова в Кургане силовики провели обыски и задержание. Об этом URA.RU рассказали очевидцы и сотрудники управления.

«В здание зашли сотрудники ОМОН в масках. Через какой-то период времени в наручниках вывели человека, похожего на руководителя управления Олега Молчанова», — пояснил URA.RU свидетель задержания. Собеседник агентства заявил, что знает Молчанова со времени работы в полиции, где он дослужился до звания подполковника.

По сведениям работников Росреестра, задержание может быть связано с подозрением в совершении Молчановым экономического преступления в крупном размере. «В здании также провели обыски и изъяли документы», — добавил сотрудник управления.

Дозвониться до приемной управления Росреестра URA.RU не удалось. Номер был занят. В пресс-службе областного управления Росгвардии, в региональных УФСБ, СУ СК и УМВД от комментариев отказались.