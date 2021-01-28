28 января 2021

Житель ХМАО поджег супругу

© Служба новостей «URA.RU»
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Канистра с жидкостью. Екатеринбург, бензин, топливо, багажник, канистра
Причиной преступления стала ревность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель поселка Салым (Нефтеюганский район ХМАО) облил супругу бензином и поджег из-за подозрения в измене. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО.

«Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домов поселка Салым Нефтеюганского районаоблил свою супругу бензином и поджег», — объяснили в пресс-службе. Мужчина дождался, когда на женщине полностью сгорит одежда, и только после этого вызвал скорую.

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии с ожогами поверхности тела более 65%. За покушение на убийство с особой жестокостью мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в ХМАО мужчина застрелил молодую жену и покончил с собой. Житель Кондинского района совершил преступление на почве ревности

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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