Житель ХМАО поджег супругу

Причиной преступления стала ревность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель поселка Салым (Нефтеюганский район ХМАО) облил супругу бензином и поджег из-за подозрения в измене. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО.

«Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домов поселка Салым Нефтеюганского районаоблил свою супругу бензином и поджег», — объяснили в пресс-службе. Мужчина дождался, когда на женщине полностью сгорит одежда, и только после этого вызвал скорую.

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии с ожогами поверхности тела более 65%. За покушение на убийство с особой жестокостью мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в ХМАО мужчина застрелил молодую жену и покончил с собой. Житель Кондинского района совершил преступление на почве ревности