В Кремле отреагировал на слова Симоньян о присоединении Донбасса

Маргарита Симоньян считает, что жители Донбасса хотят присоединения к России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Российские власти не рассматривают вопрос о включении Донбасса в состав страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян на эту тему, представитель Кремля отметил, что она не выражает официальную позицию государства.

«Симоньян является медиа-менеджером и журналистом и не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит. Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании внутриукраинского кризиса, занимает ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса», — сказал во время конференц-колла Песков.

При этом Песков считает «абсолютно нормальным» название форума «Русский Донбасс», на котором Симоньян призвала присоединить Донбасс к РФ: «Ничего слух не режет. Там подавляющее большинство русских и русскоговорящих живет».

В Донецке сейчас проходит форум «Русский Донбасс», в котором, в том числе, участвуют российские политики и знаменитости. Маргарита Симоньян, выступая на площадке, заявила, что жители Донбасса хотят жить в России и регион необходимо забрать «домой».