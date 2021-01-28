Симоньян призвала Россию присоединить Донбасс

Властям России стоит задуматься над присоединением Донбасса в состав РФ, чтобы «жить дома». С такой просьбой выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. Россия, матушка, забери Донбасс домой», — заявила Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в Донецке. По мнению журналистки, Россия обязана это обеспечить.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Донбасса готовы еще раз выбрать независимость от Украины на повторном референдуме. По прогнозу военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в регионе обострится еще до начала лета, так как в нем заинтересован новый президент США Джо Байден, пишет телеканал 360. При этом во время перемирия, установленного сейчас в Донбассе, войска Украины остаются в полной боевой готовности, уточняют «Невские новости».
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