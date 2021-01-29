Поклонская сравнила Навального с Волан-де-Мортом

Наталья Поклонская считает, что история с Навальным похожа на сказку, где есть Тот-чье- имя-нельзя-называть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

История блогера Алексея Навального похожа на историю о Гарри Поттере. Имя Навального, как и знаменитого злодея, не принято называть, считает политик и зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

«Ситуация вокруг Навального вообще напоминает сказку про Гарри Поттера, где запрещено говорить вслух имя того, кого нельзя произносить вслух», — заявила Поклонская в беседе с РИА «Новости». Она отметила, что Волан-де-Морт пугает даже меньше, чем Навальный в России.

Навального задержали после прилета из Германии в Шереметьево, пишет «Национальная служба новостей». Сейчас блогер арестован до 15 февраля, напоминает RT. Позже Поклонская вступилась за Навального, заявив, что реальная причина задержания блогера россиянам неизвестна. Версия властей состоит в том, что Навальный в 2020 году не являлся отмечаться во ФСИН, следуя правилам условного наказания.