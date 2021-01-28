Депутат Госдумы Поклонская вступилась за Навального

Наталья Поклонская призвала правоохранителей дать людям убедительные аргументы по задержанию Алексея Навального Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Правоохранительные органы должны назвать адекватную причину задержания блогера Алексея Навального. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«А на самом деле как произошло, что было нарушено, какие условия, какая реальная причина задержания Навального, нам неизвестно. Поэтому хотелось бы услышать версию адекватную», — отметила Поклонская в интервью «Комсомольской правды». Она подчеркнула, что ей не хватает убедительных аргументов. По словам депутата, прокуратура проверяет соблюдение закона при задержании любого человека, в том числе и Навального. Она призвала правоохранителей, следователей и прокуроров не молчать, а объяснять людям, какие были преступления совершены и почему их обманывают.

Поклонская поделилась, что считает ситуацию вокруг Навального и митингов шахматной партией. Она подчеркнула, что только время расставит на свои места и покажет, кто играет на доске.

Алексея Навального задержали в Шереметьево после возвращения в Россию. Блогер арестован до решения суда. Он многократно нарушал условия испытательного срока, на котором находился с 2015 года по «делу Ив Роше». Блогера предупреждали о возможности замены условного срока на реальный после каждого пропуска явки. Подобные решения ежегодно выносятся в отношении порядка 15 тысяч российских граждан. Данные нарушения не касались того времени, когда он проходил лечение в клинике «Шарите» в Берлине. Сейчас Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина», напоминает «Национальная служба новостей». 23 января в городах России прошли несанкционированные акции в поддержку блогера.