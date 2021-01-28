Чиновник из Югорска отказался отвечать на проблемный вопрос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента ЖКХ Югорска Василий Бандурин проигнорировал вопрос общественника Антона Пантина прокомментировать плохую уборку снега в городе. Чиновник даже не остановился и скрылся в здании администрации. Видео Пантин разместил на личной странице «ВКонтакте».

«Директор департамента ЖК и СК администрации Югорска Василий Бандурин не стал отвечать на вопрос о плохой чистке снега на дорогах и тротуарах Югорска. Показав тем самым презрение к жителям города», — пишет автор.

В комментариях началось обсуждения ситуации, Бандурина назвали «самым высокомерным и неэффективным чиновником». В администрации Югорска корреспонденту URA.RU уже сообщали, что работают над устранением проблемы с уборкой снега. На момент публикации связаться с Бандуриным не удалось, он занят на совещании.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО утонули в снегу из-за бездействия коммунальщиков. В Мегионе, Югорске, Сургуте и Лангепасе горожане обращаются в администрацию с требованием вывести снег из дворов и отчистить дороги.