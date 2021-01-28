В челябинском правительстве готовится отставка

Анна Комарова получила возможность поработать на новом уровне Фото: пресс-служба минэкономразвития Челябинской области

Директор Агентства инвестиционного развития (АиР) Челябинской области Анна Комарова уходит в отставку. 29 января он написала заявление об увольнении. Эту информацию она подтвердила URA.RU. АиР входит в состав Фонда развития предпринимательства «Территория бизнеса», дочерней структуры минэкономразвития региона.

«Для меня открылась возможность поработать на уровне Москвы. Попробовать свои силы, покорить новые вершины. Я приняла решение воспользоваться этой возможностью, — заявила URA.RU Комарова — Очень благодарна Челябинской области и сильной команде, в которой довелось работать — руководству регионального правительства, экономическому блоку и „Территории Бизнеса“. За это время много навыков приобретено и немало проектов реализовано. Это потрясающий опыт. Я очень люблю наш регион, буду и дальше, по возможности, всячески способствовать его успешному развитию».

Директор АиР не стала сообщать, где именно будет работать, когда ее увольнение оформят юридически. По данным URA.RU, Комаровой сделали предложение по работе в одной из федеральных структур. Кто станет новым директором АиР, пока не сообщается. Агентство отвечает за привлечение инвестиций в экономику региона.

Комарова возглавила АиР в конце мая 2019 года. Прежний руководитель агентства Алексей Бобов покинул должность по требованию губернатора Алексея Текслера после выговора. Назначение Комаровой совпало с реорганизацией АиР. Агентство перестало быть юридическим лицом, в которое при прежнем руководстве области вкладывались большие суммы.