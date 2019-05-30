В Челябинске нашли замену чиновнику, которого со скандалом уволил Текслер

Новым главой Агентство инвестиционного развития Челябинской области, чей бывший директор Алексей Бобов был уволен со скандалом, станет нынешний руководитель управления инвестиционного развития минэкономразвития региона Анна Комарова. Как сообщил «URA.RU» министр Сергей Смольников, сама структура будет реорганизована.
«АИР с 1 июня перестает быть самостоятельной структурой и входит в состав Фонда развития предпринимательства „Территория бизнеса“. Комарова будет назначена заместителем гендиректора Фонда и курировать это направление», — сказал глава минэкономразвития.
Врио губернатора Алексей Текслер уволил Бобова 30 апреля. Поводом для отставки стала инициатива чиновников возобновить строительство кремниевого завода «Силарус». Против объекта резко выступали местные жители. Региональным властям пришлось встать на их сторону, после чего инвесторы свернули работы. Бобов написал у себя в Facebook, что новость об увольнении застала его в дороге и стала полнейшей неожиданностью. В Челябинске он успел поработать только год, ранее занимал аналогичную должность в Тюменской области.