Алексей Шварц (слева) находится под административным арестом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У курганского оппозиционного активиста Алексея Шварца прошли обыски. Они связаны с делом о переговорах чиновников, попавших к активистам местного штаба блогера Алексея Навального, сообщили URA.RU информированные источники. Сам Шварц является руководителем штаба.

«Обыски прошли в квартире Шварца. Сам он присутствовал при этом, несмотря на административный арест», — рассказал инсайдер. Активиста задержали в прошлую пятницу. В соответствии с ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) его арестовали на 30 суток. Для проведения обыска Шварца доставляли домой, уточнил источник.

Записи переговоров высокопоставленного чиновника с главами районов штаб Навального опубликовал на прошлой неделе. Речь в них идет об итогах голосования и о выборах, которые проходили в 2020 году. Источники URA.RU сообщают, человек, который передал эти записи оппозиционным активистам, уже установлен. По данным инсайдеров, речь может идти о бывшем сотруднике областного правительства. Возбуждено уголовное дело по нарушению тайны переписки и телефонных переговоров.

В региональном следственном управлении СК России не стали комментировать эту информацию. В пресс-службе областного УМВД также отказались от комментариев.