Деньги ему передали в автомобиле, который находился под контролем силовиков Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре

Начальник производственного отдела муниципального бюджетного учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» Игорь Савин, вымогавший взятку в размере более 800 тысяч рублей, пойман с поличным. Об этом URA.RU рассказали в полиции ХМАО.

«Полицейские установили, что 48-летний фигурант лично получил от директора коммерческой организации денежную сумму в размере 177 тысяч рублей в качестве части взятки из общей суммы 820 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе окружной полиции.

Деньги Савин вымогал за общее покровительство и подписание актов выполненных работ без замечаний, а также за то, что был готов организовать дополнительное финансирование по контрактам. Задерживали Савина сотрудники ОМОНа Росгвардии сразу после получения коммунальщиком первой части взятки, в размере 170 тысяч рублей. Задержание провели прямо в автомобиле. На момент публикации новости выяснить то, представитель какой именно компании давал взятку и за какие именно контракты — не удалось. Известно лишь, что речь идет о предприятии, торгующем арматурой и запорными задвижками.

«В отношении задержанного следственным отделом по Нижневартовску СУ СКР по ХМАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами „б, в“ части 5 статьи 290 УК РФ „Получение взятки в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством“», — заключили в полиции. Савину грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее URA.RU писало, что Игорь Савин арестован, как фигурант по уголовному делу о взятке. Он больше полугода находился в разработке у окружного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (бывший ОБЭП).

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре