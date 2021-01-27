27 января 2021

В ХМАО чиновник попался на крупной взятке

© Служба новостей «URA.RU»
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По информации источников, Игорь Савин получил 800 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В муниципальном бюджетном учреждении «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» прошли обыски. По словам источника URA.RU, оперативные мероприятия связаны с задержанием Игоря Савина — начальником отдела бюджетного учреждения.

«Начальник производственного отдела муниципального бюджетного учреждения „Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска“ Игорь Савин проходит как фигурант по делу о взятке в размере около 800 тысяч рублей», — добавил инсайдер URA.RU в силовых структурах. В пресс-службе администрации Нижневартовска подтвердили, что в подведомственном учреждении состоялись обыски, но связывать их с личностью Савина не стали, как и не подтвердили задержание коммунальщика. Там же добавили, что администрация Нижневартовска оказывала всю необходимую помощь при работе оперативников.

Другой собеседник URA.RU объяснил, что оперативные мероприятия состоялись по инициативе окружного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (бывший ОБЭП), а сам Савин задержан за крупную взятку. В полиции ХМАО на момент публикации новости не смогли прокомментировать информацию URA.RU, в следственном управлении Следственного комитета по региону пообещали ответить на вопросы позже. Известно, что Савин находился в разработке окружных полицейских около полугода.

Ранее URA.RU писало, что борцы с коррупцией провели обыски в аэропорту Нижневартовска. Оперативные мероприятия состоялись в рамках расследования уголовного дела, фигурантом по которому проходит «Нижневартовскавиа».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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