28 января 2021

Мэр Кизела, где неделю нет воды, попросил жителей потерпеть. «Раньше без воды месяцами сидели»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, родыгин андрей
Андрей Родыгин сказал, что власти города не справятся с проблемой без помощи руководства края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Кизела Андрей Родыгин попросил жителей города, оставшихся без водоснабжения, набраться терпения. По его словам, местные власти делают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение в городе, прерванное в результате коммунальной аварии 19 января. Об этом Родыгин сказал во время онлайн эфира на своей странице в Instagram.

«Все службы администрации и МУП [„Ключи“] работают в режиме повышенной готовности, поэтому прошу вас потерпеть. Честно скажу, […] я помню, как 10 лет назад без воды [жители города] сидели месяцами», — заявил Родыгин. Он добавил, что сам также пострадал от прорыва водовода: «По своему дому могу сказать, что вода подается до полвторого ночи».

Родыгин заявил, что расчитывает на помощь краевых властей в устранении коммунальной аварии. «Мы подготовили заявку в минЖКХ [Пермского края], нам согласовали работы по замене этого несчастного водовода, я уверен, что деньги будут выделены», — сказал глава Кизела.

На минувшей неделе в Кизеле произошло сразу несколько прорывов магистрального водовода. В результате, город, фактически, без водоснабжения: не работали детсады и школы, а вода подавалась жителям только вечернее время в течение четырех часов. В министерстве ЖКХ края URA.RU заявляли, что не планируют дополнительно выделять городу средства на устранение коммунальной аварии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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