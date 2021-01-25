Андрей Родыгин просит министерство ЖХК Пермского края дать городу денег на устранение аварии Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Глава Кизела (Пермский край) Андрей Родыгин намерен попросить помощи министерства ХКХ края, чтобы устранить коммунальную аварию. За неделю в городе трижды прорывало водопровод.

«Администрация [Кизела] планирует направить письменное обращение в адрес министерства ЖКХ Пермского края с просьбой оказать содействие в устранении нескольких порывов, а именно выделить средства на ремонт водовода», — пояснил Родыгин изданию «МедиаКУБ». Получить оперативный комментарий главы города по телефону не удалось, URA.RU направило Родыгину вопрос через соцсети. В пресс-службе минЖКХ края данную информацию обещали прокомментировать позже.

По информации интернет-портала kizel.ru крупная коммунальная авария произошла 22 января, когда прорвало магистральный водовод. В результате система водоснабжения Кизела была полностью парализована: не работали детсады и школы, а вода подавалась жителям только вечернее время в течение четырех часов.

URA.RU также рассказывало о прорыве водопровода в Кизеле, когда несколько дней город оставался без водоснабжения. Тогда горожане жаловались, что вынуждены черпать воду из луж.