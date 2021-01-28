В Кургане перекроют участок улицы Ленина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 31 января по 4 февраля будут ремонтировать участок улицы Ленина. Об этом 29 января сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«В связи с устранением аварийной ситуации на сетях водопровода диаметром 200 мм по ул. Ленина будет закрыто движение всех видов автотранспорта на участке от ул. К. Мяготина до ул. Башняговского», — рассказали в компании. Работы начнутся 31 января. Ремонт планируется закончить 4 февраля.

Благоустройство сетей восстановят в зимнем варианте. Водителей просят заранее продумать альтернативный маршрут. В компании добавили, что о возможном отключении холодной воды в данном районе будет сообщено дополнительно.

Из-за плохого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана являются изношенными.