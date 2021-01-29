Вирусолог: студенты должны привиться от коронавируса

Студентам посоветовали привиться, чтобы поддержать свое здоровье и здоровье окружающих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чтобы после дистанта студенты могли нормально учиться и больше не возвращались в онлайн, им нужно привиться от коронавируса. То же самое должны сделать и преподаватели, рассказал URA.RU бывший главный инфекционист Москвы и вирусолог Николай Малышев.

«Хочешь работать, хочешь учиться? Вакцинируйся. Хочешь быть защищенным, значит надо вакцинироваться. Вполне возможно, что будет (вакцинация проходить) организованно. В первую очередь здесь (нужно) убеждение и объяснение, что это необходимо и для собственного здоровья, и для здоровья окружающих», — говорит Малышев.

При этом принудительно прививать студентов и преподавателей не стоит, подчеркнул в разговоре с URA.RU ученый и ведущий научный сотрудник федерального исследовательского центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов. К тому же, более половины студентов уже имеют антитела.

«По тем данным, которые ко мне попадают, больше 50% студенческих коллективов — это люди у которых уже есть антитела. С педагогами сложнее. Профессорско-преподавательский состав это люди другого возраста. Что касается принудительной вакцинации, то принудительно нельзя вакцинировать», — говорит Чепурнов.