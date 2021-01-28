Источники: силовики ХМАО готовятся к провокациям на митингах

На прошлой неделе на митингах в ХМАО приняло участие около 100 человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Силовики ждут возможных провокаций на несанкционированных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального в ХМАО, которые намечены в ХМАО на 31 января. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На митингах 23 января в Сургуте одна из участниц достала плакат, что уже подразумевает собой некое политическое высказывание. Поэтому полиция была вынуждена ее задержать и доставить в отделение, что было негативно воспринято другими участниками несанкционированными митинга. Хорошо, что ситуацию удалось удержать в руках и это не переросло в массовую стычку, но подобные вещи возможны и в предстоящее воскресенье», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что полицейские получают дополнительные инструкции о том, как себя вести при массовом скоплении людей на несанкционированном митинге.

Другой собеседник URA.RU, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что за участие в акциях протеста в Сургуте в общей сложности было задержано пять человек. «Четверо из них по решению суда были оштрафованы за нарушение общественного порядка, суммы там весьма приличные — от 10 до 15 тысяч рублей. Еще один сургутянин получил штраф в 500 рублей за неповиновение сотрудникам полиции», — рассказал инсайдер.

Сотрудник югорской полиции на условиях анонимности рассказал URA.RU, что на акциях протестах будет максимально использована видеосъемка. «Мы будем стараться максимально использовать персональные видеорегистраторы „Дозор“, они прикреплены у нас на форме. Это необходимо для того, чтобы потом иметь возможность объективно разобрать какие-то ситуации», — сообщил источник. В пресс-службу УМВД ХМАО отправлен запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО оштрафовали организаторов митингов в поддержку Навального в Нижневартовске. Двум жителям назначили штрафы за призывы выйти на несогласованный митинг, а одного из участников оштрафовали за нарушение правил поведения на массовом мероприятии.