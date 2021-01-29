29 января 2021

Представителей TikTok вызвали в Роскомнадзор из-за протестов

© Служба новостей «URA.RU»
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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
Представителям соцсетей придется объяснить, почему не были удалены призывы к протестам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители TikTok, Telegram, «ВКонтакте» и Facebook, вызвали в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в протестах. Информация появилась на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», — говорится в сообщении.

23 января в России прошли несогласованные митинги в поддержку блогера Алексея Навального, на 31 января готовятся новые акции. Известно, что через соцсети к их участию активно призывали детей. Генпрокуратура просила заблокировать соответствующие ресурсы. Также о призывах к незаконным митингам заявила Лига безопасного интернета, пишет агентство Nation News. Организация потребовала прекратить распространение экстремистских материалов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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