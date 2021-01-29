Представителей TikTok вызвали в Роскомнадзор из-за протестов

Представители TikTok, Telegram, «ВКонтакте» и Facebook, вызвали в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в протестах. Информация появилась на сайте ведомства.
«Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях», — говорится в сообщении.
23 января в России прошли несогласованные митинги в поддержку блогера Алексея Навального, на 31 января готовятся новые акции. Известно, что через соцсети к их участию активно призывали детей. Генпрокуратура просила заблокировать соответствующие ресурсы. Также о призывах к незаконным митингам заявила Лига безопасного интернета, пишет агентство Nation News. Организация потребовала прекратить распространение экстремистских материалов.
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