Экономист спрогнозировала самый опасный для рубля период

Главными рисками для рубля станут негативная геополитическая обстановка и изменяющиеся нефтяные котировки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главными рисками для российской валюты в 2021 году станут негативная геополитическая обстановка и изменяющиеся нефтяные котировки. Самый опасный период для рубля связан с введением санкций против России со стороны США. Об этом рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

«В 2020-м произошло много событий и факторов, которые могут отразиться на мировой и российской экономике в 2021 году, в частности, на курсе рубля к доллару и евро. Это и пандемия коронавируса, и выборы президента США», — рассказала экономист в беседе с агентством «Прайм». По ее словам, новый президент Джо Байден может ввести новые санкции против России, тем самым усилив давление на рубль.

Экономист также отметила, что согласно консолидированному прогнозу аналитиков, в первом квартале 2021 года курс доллара составит 73,4 рубля, евро — 88 рублей, во втором квартале — 72 и 87,4 рубля, в третьем квартале — 71,25 и 86,8 рубля, в четвертом квартале — 71,6 и 84,9 рубля. По словам Храмовой, многие аналитики называют рубль рискованным активом, поэтому стараются избавится от него, когда финансовый рынок не стабилен.

Ранее аналитик назвал оптимальное время для покупки долларов. Ориентирами с точки зрения курсов являются уровни 73,0, 70,9, а также 68,5 рубля за доллар. Наиболее подходящим временем в 2021 году может стать первая половина февраля и середина весны.