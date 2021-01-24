Аналитик назвал оптимальное время для покупки долларов

Ориентирами с точки зрения курсов являются уровни 73,0, 70,9, а также 68,5 рубля за доллар. Наиболее подходящим временем в 2021 году может стать первая половина февраля и середина весны. Об этом заявил заместитель генерального директора, начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
«С технической точки зрения, ориентирами для постепенной покупки американской валюты являются уровни 73,0, 70,9, а также 68,5 рубля за доллар. По времени момент для покупки может прийтись на первую половину февраля и середину весны», — передает «Прайм».
По его словам, доллар с начала года показал активное укрепление против большинства валют. Это произошло на фоне всплеска опасений относительно потенциального раннего повышения ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) при новой администрации Белого дома. На фоне роста курса доллара произошёл и рост доходностей по американским казначейским обязательствам. Рубль в такой ситуации не мог избежать ослабления. Однако его поддержало повышение стоимость нефти. В результате рубль колеблется в сравнительно узком диапазоне 73,5-75,0.
Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин раскрыл, как выгодно купить валюту при любом курсе. Он отметил, что приобретать валюту лучше всего на Московской бирже через брокерский счет. Там возможно купить банкноты практически по реальной цене. При этом аналитики спрогнозировали возможное укрепление рубля в 2021 году. Российской валюте предрекли рост до 68 рублей к доллару и 85 к евро.
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