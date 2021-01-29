29 января 2021

МИД РФ: Балтийский регион становится зоной военного соперничества

© Служба новостей «URA.RU»
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На восточном фланге НАТО идет воссоздание структуры противостояния, характерной для периода холодной войны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На восточном фланге НАТО идет воссоздание структуры противостояния, которая характерна для периода холодной войны. Об этом журналистам сообщил Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Если говорить о Балтийском регионе, он был наиболее спокойным с точки зрения военных угроз. Там никогда не было военного измерения в этой ситуации по многим причинам. И теперь этот регион превращается в зону — не скажу военной конфронтации, но точно военного соперничества», — передает РИА «Новости». По славам главы МИД, опасность заключается в том, что политика сдерживания России обретает форму военного планирования со схемами развертывания вооруженных сил.

Грушко отметил, что сейчас выдумываются угрозы, связанные с демонизацией России и приписыванием Москве враждебных планов. Однако разумнее было бы сосредоточить ресурсы на направлениях, откуда исходит реальная угроза, например на Юге.

Ранее Грушко заявил, что стремление к военному превосходству Европой может привести к возвращению эпохи холодной войны. Таким образом дипломат прокомментировал подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный 45 лет назад. Он отметил, что политика Европы, которая в данный момент не опирается на уважение законных интересов всех государств региона ОБСЕ, контрпродуктивна и ведет к подрыву европейской безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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