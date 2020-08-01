В МИД РФ считают, что Европа подталкивает Россию к холодной войне

В ЕС не смогут добиться военного превосходства над РФ, считают в МИД Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Стремление к военному превосходству в Европой может привести к возвращению эпохи холодной войны, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Таким образом дипломат прокомментировал подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный 45 лет назад.

Грушко отметил, что политика Европы, которая в данный момент не опирается на уважение законных интересов всех государств региона ОБСЕ, контрпродуктивна и ведет к подрыву европейской безопасности. «Военного превосходства они не добьются, но могут добиться ситуации, схожей с временами холодной войны, со всеми издержками для их собственной безопасности», — подчеркнул дипломат, его слова приводит ТАСС.

Грушко считает, что стремление к военному превосходству имеет крайне опасную тенденцию, в том числе и для самой Европы. «Они носят дестабилизирующий характер и точно не укрепят ничью безопасность, в том числе и тех государств, которые сегодня объявляют себя „прифронтовыми“ и через 45 лет после подписания Хельсинского заключительного акта вступили в соревнование за право принимать на своей территории американские войска», — пояснил замглавы МИД РФ. Грушко добавил, что такое положение дел свидетельствует о кризисной ситуации в сфере европейской безопасности.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что потенциал совместного развития России и Европы в настоящее время не реализуется из-за политики ряда западных стран, которые отказались от идей экс-президента Франции Шарля де Голля. По словам Лаврова, Европа сейчас переживает кризис доверия, а по-настоящему единое европространство так и не было построено.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.