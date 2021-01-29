29 января 2021

Комаровский назвал два сценария при повторном заражении COVID-19

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Переболеть в тяжелой форме второй раз практически невозможно , говорит Евгений Комаровский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Если человек уже переболел коронавирусом и у него есть антитела в крови, то при повторной встрече с болезнью он либо не заразится вообще, либо переболеет в легкой форме. Об этом сообщил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

«После перенесения инфекции в организме человека есть антитела в крови и клетки памяти, отвечающие за синтез антител. Если встреча с вирусом произошла, когда в крови сохранились циркулирующие активные антитела (3-6 месяцев после болезни), то, скорее всего, болезнь не разовьется вообще», — рассказал врач на своей странице в социальной сети Instagram.

Если активной циркуляции антител нет и остались только клетки памяти, организму понадобится какое-то время, чтобы распознать вирус. Антитела появятся очень быстро, и при повторном заражении болезнь будет протекать намного легче, пояснил доктор.

Чтобы коронавирус не перешел в тяжелую форму, человек должен не допускать в своем организме дефицита витаминов D и С, а также цинка. Однако полностью защититься от вируса невозможно, рассказал Комаровский. Избежать инфицирования поможет только вакцинация, приводят его слова argumenti.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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