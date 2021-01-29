Комаровский раскрыл, что делать при коронавирусе у члена семьи

Без сквозняка или вентиляции в помещении вы рискуете заболеть коронавирусом в тяжелой форме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тяжесть заболевания коронавирусом зависит от полученной дозы вируса. При заражении родственники больного, проживающие с ним в одном помещении, получат ударную дозу, только если там не будет воздухообмена и сквозняка. Такой информацией поделился врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

«Если родственник заболел, а вы все в доме закрыли, включили обогреватель и ухаживаете за больным человеком, то тоже заразитесь и перенесете коронавирус тяжело. Если все время находиться в помещении с высокой концентрацией COVID-19, человек получит высокую дозу заражения», — рассказал врач на своей странице в социальной сети Instagram.

Чтобы избежать тяжести заболевания, нужно в первую очередь создать воздухообмен в помещении: включить вентиляцию, открыть окно, советует врач. «Чего вы боитесь больше — сквозняка или коронавируса?» — спросил он. В одной квартире избежать инфекции невозможно, но избежать высокой дозы вируса — реально, резюмировал Комаровский.

Доктор также считает, что потеря обоняния у переболевших коронавирусом может стать угрозой для их жизни. «Можно отравиться дымом или газом», — предупреждает он. Слова врача приводит «Подмосковье сегодня». Главным способом заражения COVID-19 специалист считает респираторный или воздушно-капельный способ.