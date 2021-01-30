Спонсор ФБК объявлен в розыск

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Александра Хоменко обвиняется в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спонсора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, считается в России иноагентом) Александра Хоменко обвинили в мошенничестве по трем эпизодам. Он объявлен в розыск, сообщает Следственный комитет России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО „Строй инжиниринг“ и ООО „ВИП Сервис“ Александра Хоменко по признакам мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере», — говорится на сайте ведомства. По информации СК, он и еще несколько соучастников преступления похитили более 30 млн рублей.

Хоменко финансировал ФКБ, который был основан задержанным блогером Алексеем Навальным. По сообщению ведомства, обвиняемый скрывается на территории Украины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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