Спонсор ФБК объявлен в розыск

Александра Хоменко обвиняется в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спонсора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, считается в России иноагентом) Александра Хоменко обвинили в мошенничестве по трем эпизодам. Он объявлен в розыск, сообщает Следственный комитет России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО „Строй инжиниринг“ и ООО „ВИП Сервис“ Александра Хоменко по признакам мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере», — говорится на сайте ведомства. По информации СК, он и еще несколько соучастников преступления похитили более 30 млн рублей.

Хоменко финансировал ФКБ, который был основан задержанным блогером Алексеем Навальным. По сообщению ведомства, обвиняемый скрывается на территории Украины.