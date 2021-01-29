29 января 2021
28 января 2021

В ЯНАО 46 человек остались без крова в морозы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Для тушения пожара потребовалось почти семь часов Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Из-за пожара в ямальском городе Губкинский в сорокаградусный мороз остались без крыши над головой 46 человек. Из них 15 — дети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

«Пожару был присвоен 2 ранг. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировалось 46 человек, из них 15 детей», — рассказали в МЧС. Обнаружены двое погибших: мужчина и женщина. Их личности устанавливаются. В больницу попали двое мужчин, 2003 и 1975 годов рождения, оба сейчас на амбулаторном лечении. Пострадавших поселили в пункте временного размещения.

Сообщение о пожаре в деревянном здании пришло спасателям 30 января в 1 час 25 минут ночи по местному времени. Пожарные приехали через пять минут. К этому моменту второй этаж и чердак уже были сильно задымлены, наблюдалось открытое горение. Оказалось, что жильцы пытались потушить огонь сами и поздно обратились в МЧС. Полностью ликвидировать возгорание удалось только в 8 часов утра.

Борьба с пожаром осложнялась низкой температурой (-42 градуса). Для тушения огня потребовалось 23 сотрудника МЧС и девять единиц спецтехники. Причины ЧП выясняются.

Жители дома вызвали пожарных слишком поздно
Фото: ГУ МЧС по ЯНАО
Без крова остались 46 человек, 15 из них — дети
Фото: ГУ МЧС по ЯНАО
К борьбе с огнем было привлечено 9 единиц техники
Фото: ГУ МЧС по ЯНАО
Фото: МЧС потребовалось несколько часов, чтобы ликвидировать возгорание
ГУ МЧС по ЯНАО
Тушение пожара осложнялось экстремально низкими температурами
Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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