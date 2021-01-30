Вирусологи: как проверить иммунитет к коронавирусу после прививки

Самый эффективный способ проверить иммунитет к коронавирусу — сдать тест на антитела Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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После вакцинации от коронавируса у каждого человека индивидуальный период, при котором в организме сохраняются антитела к COVID-19. Поэтому периодически необходимо сдавать тесты, сообщил в беседе с URA.RU профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов.

«Надо следить за антителами, примерно раз в полгода сдавать тесты. У некоторых даже после восьми месяцев антитела не снижаются, а у других пропадают через три месяца. Разброс большой. [Как долго сохраняется иммунитет после вакцинации], реально будет понятно только на практике», — сказал профессор.

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский также назвал тест на антитела самым эффективным способ определить, есть ли у человека защита. «[Российские] вакцины вполне качественные, но формирование антител идет индивидуально. Бывают случаи, когда вакцина не срабатывает. Можно сдать тест на антитела недели через три после вакцинации. Если вы переболели COVID бессимптомно и вакцинировались — ничего страшного. Одно другому не мешает», — сказал URA.RU Аграновский.

Также вирусологи подчеркнули, что иммунитет может сформироваться на клеточном уровне. Если вирус попал в организм, клетки возместят необходимый уровень антител. Однако такой иммунитет выявить можно только с помощью сложных лабораторных исследований.

Ранее ученые из Австралии выяснили, что антитела в организме вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека держатся в среднем восемь месяцев, пишет «Ридус». А разработчики российской вакцины «Спутник V» утверждают, что их препарат дает иммунитет на два года. Врач-педиатр Евгений Комаровский назвал два сценария при повторном заражении коронавирусом. По его словам, он либо не заразится вообще, либо переболеет в легкой форме.