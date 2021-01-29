Полиция предупредила свердловчан о провокациях на митингах

В МВД попросили свердловчан не поддаваться на провокации, связанные с незаконными митингами Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Свердловские полицейские попросили местных жителей не поддаваться на провокации и не приходить на незаконные митинги 31 января. Об этом заявил руководитель пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Представители МВД призывают граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокации, не принимать участие в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов», — говорит Горелых. Полковник отметил, что подростки больше подвержены влиянию сомнительных взглядов. Однако наказание за участие в незаконных протестах для них и из родителей никто не отменял.

Ответственность за участие в несанкционированных митингах и призывы к ним будет ждать и других нарушителей порядка, уточнили в МВД. Полиция будет пресекать провокации. Горелых напомнил, что незаконные акции возле зданий госорганов запрещены. Кроме того, в Свердловской области продолжают действовать ограничения из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что в Перми из-за митингов ограничивают доступ к центру города. Также в соседнем Челябинске перекроют движение из-за несанкционированных протестов, пишут argumenti.ru.