В Перми ограничивают доступ в центр города

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Митинг в поддержку Алексея Навального. Пермь
Ограничения введены для общественного порядка и соблюдения мер против коронавируса Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Дело Алексея Навального

В Перми 31 января, когда в России планируются несогласованные акции в поддержку арестованного блогера Алексея Навального, ограничат проход в центр города — на театральную площадь у «Театра-Театра». Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края.

«Для обеспечения общественного порядка будет ограничен проход по театральной площади у „Театра-Театра“», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Временные ограждения установят, чтобы горожане не смогли испортить имущество.

Второй причиной ограничения доступа назван коронавирус. «Данные меры позволят избежать скопления людей, что важно в период противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения социального дистанцирования», — отмечает ведомство.

Несогласованные акции протеста в поддержку Алексея навального, задержанного 17 января, пройдут по всей России 31 января. Ранее в МВД напомнили об ответственности за нападение на силовиков, пишет Nation News. Власти Москвы сообщили о частичном закрытии метро 31 января, а силовики Ханты-Мансийского автономного округа готовятся к провокациям на митингах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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