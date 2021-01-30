Глава ДНР раскрыл смысл доктрины «Русский Донбасс»

Жители Донбасса хотят быть с Россией, уверяет Денис Пушилин Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Власти ДНР хотели бы видеть земли Донбасса в составе России и готовы в любой момент провести новый референдум. Однако требуется готовность к этому России и международного сообщества. С таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя принятие доктрины «Русский Донбасс».

«Донбасс уже определился. Нужен ли еще один референдум? Мы сможем повторить в любой момент. Но вопрос к России, учитывая все геополитические вызовы», — заявил «Ридусу» Пушилин.

ДНР готова обеспечить проведение референдума с привлечением максимального количества международных наблюдателей, отметил он. По словам Пушилина, для этого необходима готовность международного сообщества к переменам на Донбассе.

Доктрина «Русский Донбасс» была принята накануне на одноименном форуме в Донбассе. В ходе мероприятия журналист Маргарита Симоньян заявила, что хотела бы видеть эти территории в составе РФ. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что такого вопроса нет в повестке российских властей.